Class 11 Student Poured Diesel And Set Herself On Fire Died: घटना 8 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद छात्रा को कस्बे के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया था। बर्न वार्ड में 17 दिनों तक इलाज के बाद मंगलवार रात उसकी मौत हो गई।