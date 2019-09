सावधान ! सैटेलाइट की जानकारी और आकड़ो के संकेत ,दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी

कोटा. पिछले दिनों से राजस्थान के कुछ दक्षिणी जिलों में लगातार भारी वर्षा हो रही है। पिछले सप्ताह बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र व उससे बने 3.6 किमी तक ऊपरी हवाओं के चक्रवाती संचरण के उत्तर पश्चिमी मध्यप्रदेश व आसपास के सटे दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बने रहने के कारण पूर्वी राजस्थान के कुछ दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा दर्ज की जा रही है।



उच्च क्षमता के भूमंडलीय व क्षेत्रीय संख्यात्मक मौडलों के विभिन्न उत्पादों के विष्लेषण (Analysis of various products of High Resolution Global and Regional Numerical Models ) , सैटेलाइट की जानकारी और विद्यमान विभिन्न मौसम के आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि यह कम दबाव का क्षेत्र व उससे बने 3.6 किमी ऊपर तक ऊपरी हवाओं के चक्रवाती संचरण के अभी उत्तर पश्चिमी मध्यप्रदेश व सटे दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर दिनांक 15 सितम्बर, 2019 तक बने रहने की संभावना है

जिसके प्रभाव से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 14 सितम्बर को भी भारी वर्षा देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितम्बर को भी भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए है ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके अथवा नुकसान को कम से कम किया जा सके। मौसम की चेतावनी के मद्देनजर और मध्यप्रदेश से लगातार भारी पानी की निकासी को देखते हुए बकोटा बैराज के १८ गेट खोले गए जिससे नयापुरा की निचली बस्तिया बाढ़ की चपेट में आ गई व्यवस्था भी बेपटरी होती नजर आई