राजस्थान में पहली बार नजर आया मध्य यूरोप का शर्मीला पक्षी, 5 हजार KM का सफर कर बूंदी पहुंचा 'ग्रेट बीटर्न'

बूंदी. मध्य यूरोप व उत्तरी अफ्रीका (Central Europe and North Africa ) के रहवासी एवं भारत ( India ) में कभी कभार दिखाई देने वाले यूरेशियन बिटर्न पक्षी ( Eurasian bittern Bird ) की पहली बार राजस्थान में उपस्थिति दर्ज हुई। (Eurasian bittern Bird in Rajasthan ) दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में बूंदी की प्राकृतिक संपदा से आकर्षित होकर यह पक्षी जिले के रामनगर वेटलैंड पर शीतकालीन प्रवास करता दिखाई दिया। ( Great bittern Bird in Bundi ) ग्रेट बिटर्न पक्षी की उपस्थिति को राजस्थान में पहली बार दर्ज करने वाले बूंदी के पूर्व मानद वन्यजीव प्रतिपालक पृथ्वी सिंह राजावत ने इस पक्षी के वास स्थान का नियमित अवलोकन करते हुए पक्षी विशेषज्ञों व वन विभाग ( forest department ) को सूचना दी।

जयपुर से पक्षी विशेषज्ञ एवं राज्य पक्षी गणना संयोजक मनोज कुलश्रेष्ठ ने 2 दिन तक बूंदी के रामनगर वेटलैंड का अवलोकन किया तथा ग्रेट बिटर्न प्रजाति के इस पक्षी को राजस्थान में पहली बार देखे जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इसे देखते हुए रामनगर वेटलैंड सहित हाड़ौती के अन्य जलस्रोतों का भी अवलोकन कर इस पक्षी के प्रवास की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। आम तौर पर श्रीलंका व मध्य एशिया में शीतकालीन प्रवास पर रहने वाले इस पक्षी की भारत में बहुत कम या कभी कभार उपस्थिति देखी गई। 2002 व 2016 में यह पक्षी दिल्ली के निकट व एक बार देहरादून में दिखाई दिया था।

पानी के बीच बड़ी घास में छिपकर रहना पसंद

पानी में भी चल सकने वाले बगुला पक्षी की उपप्रजाति में शामिल यूरेशियन बिटर्न या ग्रेट बिटर्न की लगातार कम होती संख्या से इसको विलुप्तप्राय समझा जाने लगा था। यूरोप व अफ्रीका पर्यावरण संघ ने इसे संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल कर लिया। भारत में आखिरी बार इसको 14 वर्ष पहले 2002 में ओखला बर्ड सेंचुरी में देखा गया था। गहरे भूरे व शुर्ख लालिमा लिए रंग वाले ग्रेट बिटर्न पक्षी साइबेरियन आईलैंड के अलावा स्वीडन, फिनलैंड में रहते हैं। ऐसे में करीब 5 हजार मील की दूरी तय कर यह पक्षी यहां आए। पक्षी विशेषज्ञ कुलश्रेष्ठ के अनुसार आम तौर पर यह पक्षी यहां नहीं आते, लेकिन वातावरण अनुकूल होने पर इस बार इन्होंने बूंदी को चुना।