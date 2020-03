आर्थिक तंगी से परेशान युवती बनी न्यूक्लियर साइंटिस्ट

हेमन्त जोशी.

कुचामनसिटी.

A woman troubled by financial constraints, became a nuclear scientist

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी लेकिन बेटी का हौंसला तंगी से जूझकर कुछ बड़ा करने का था। पांचवी तक पढी लिखी मां और कुचामन में कोचिंग में पढा कर अपने परिवार का गुजारा चला रहे है। लेकिन इस परिवार में पढ़ लिखकर मीनाक्षी ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने का सपना पूरा किया है।