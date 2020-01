दुर्लभ होते परिन्दोंकी उड़ान के लिए भी अब मुश्किल आसमान

हेमन्त जोशी. कुचामनसिटी.

NATIONAL BIRDS DAY बढ रहे शहरीकरण और पर्यावरण के प्रति हमारी बेरुखी से पक्षियों का कलरव अब कम हो गया है। बहुतायत में पाए जाने वाले पक्षी भी दुर्लभ हो गए है। Difficult skies for the flight of rare birds नागौर जिले का शुभंकर कहा जाने वाला ग्रेटर फ्लेमिंगो (राजहंस) पक्षी सांभर झील व डीडवाना में लंबी अवधि के प्रवास पर रहता है लेकिन इनकी भी सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं है।