बैठक में किया पत्रावलियों का निस्तारण

Disposal of letters in the meeting यहां नगरपालिका में गुरुवार को नगरपालिका अध्यक्ष राधेश्याम गट्टाणी की अध्यक्षता में कार्यपालक समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें स्टेट ग्रांट की पत्रावलियों का निस्तारण करने के साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

अधिशासी अधिकारी श्रवणराम चौधरी ने बताया कि स्टेट ग्रांट के तहत 51 पत्रावलियों का निस्तारण करने के बाद कब्जा नियमन की 4 पत्रावलियों का निस्तारण किया गया। बैठक के दौरान एक खांचा भूमि का आवंटन करने के बाद बस स्टेण्ड के दक्षिणी छोर पर रास्ता बनाने के लिए भूमि देने के बारे में चर्चा कर निर्णय लिया गया। अब रास्ते की भूमि मिलने पर नगरपालिका बस स्टेण्ड के दक्षिण दिशा में वैकल्पिक रास्ता बनाया जा सकेगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मनोहरसिंह, प्रतिपक्ष नेता फजलुरहमान, वित्त कमेटी के अध्यक्ष बनवारीलाल मोर, मेला कमेटी के अध्यक्ष गोपाल कुमावत, बरखा जैन, दिलीप कुमावत, आरिफ खान, आरिफ खान सहित अन्य पार्षद मौजूद थे। कुचामन के नगरपालिका में आयोजित बैठक में चर्चा करते समिति सदस्य।