इस चिकित्सालय मे मरीज नहीं कुत्ते सोते है बेड पर

कुचामनसिटी. dogs are sleeping on the bed in this hospital शहर के राजकीय चिकित्सालय अस्पताल के बने वार्डो में हर समय श्वानों के घुमने-फिरने से हर समय संक्रमण का खतरा रहता है। अस्पताल में जहां मरीजों का उपचार होता है, लेकिन चिकित्सालय खुद संक्रमण के खतरे से सुरक्षित नहीं हैं। चिकित्सालय परिसर व वार्डो में आवारा श्वान बेखौफ घूमते देखे जा सकते हैं। जबकि रोगियों में संक्रमण बढऩे के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए बेहद सावधानी बरतने के नियम एवं सख्त निर्देश दिए जाते है।