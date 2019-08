भामाशाहों के सहयोग से सरकारी स्कूलों का सुधरा हाल

कुचामनसिटी. Government schools improved with the help of Bhamashahs भामाशाहों के सहयोग एवं शिक्षकों की मेहनत से कई स्कूलों में सकारात्मक परिणाम नजर आए है। इसी बीच शहर के निकटवर्ती ग्राम प्रेमपुरा की राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय ने भी भामाशाहों के सहयोग एवं शिक्षकों की मेहनत से कई आयाम स्थापित किए है।