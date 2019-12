बस स्टेण्ड का किया निरीक्षण, 17 को बैठक में होगी लॉटरी की तैयारी

कुचामनसिटी. Inspection of bus stand, preparation of lottery will be held on 17th meeting शहर का बहुप्रतीक्षित नया बस स्टेण्ड शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। इसे लेकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता ने बुधवार को निर्माण कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 17 दिसम्बर को कार्यपालक समिति की बैठक में बस स्टेण्ड पर निर्मित दुकानों की लॉटरी निकालने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा।