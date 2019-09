लोकार्पण समारोह होने से पहले ही गरमाई राजनीति

कुचामनसिटी. Politics heats up even before release ceremony लोकार्पण होने से पहले ही यह कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ गया है। शनिवार को विधायक महेन्द्र चौधरी के हाथों अंबेडकर भवन, देवनारायण छात्रावास व उपकोष कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम है लेकिन इससे पहले ही इसमें राजनीति होने लगी है।