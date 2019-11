घायल माणकचंद की मौत पर हुआ पुलिस थाने के बाहर विरोध

कुचामनसिटी. Protest outside police station on the death of injured Manakchand यहां शहर में बीते दिनों डीडवाना रोड पर डूंगरी वाले बालाजी के पास मारपीट की घटना में घायल माणचंद हरिजन की रविवार की शाम को जयपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों ने पुलिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। रात 9 बजे से ढाई बजे तक पुलिस थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया गया।