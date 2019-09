गोवंश व आवारा जानवरों की निजात की मांग को लेकर निकाली रैली

Rally organized for the demand of cows and stray animals जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते शुक्रवार को शहर के लोगों ने कुचामन नगरपालिका प्रशासन, कुचामन पंचायत समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

इससे पहले धरनार्थियों ने धरना स्थल से हाथों में तख्तियां व बैनर लिए हुए व पींपा बजाकर प्रशासन को जगाने के लिए प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका पंहुचे। जंहा जमकर नारेबाजी की व नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्रवण चौधरी ने शीघ्र ही इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। धरनार्थियों ने इसके बाद कुचामन पंचायत समिति पहुंच कर नारेबाजी की व पंचायत समिति के विकास अधिकारी रणवीर चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए अब्बास खान ने कहा कि किसानों की फसले पककर तैयार हो रही है। ऐसे में लावारिस गोवंश व आवारा जानवरों के विचरण से फसलों में नुकसान होगा। विकास अधिकारी रणवीर चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंश का पुनर्वास करने के आश्वासन दिए। इस अवसर पर रामदेव ऊंटवाल, नाथूलाल जांगिड़, अख्तर मौलानी, दानीस टाक, इंतकाम खान, औंकार लाल, राजेंद्र शर्मा, नानूराम चौधरी, हबीब तबाक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

कई सामाजिक संगठनों ने भी उठाई मांग

Rally organized for the demand of cows and stray animals धरना स्थल पर दिनभर शहर व आसपास के गांवों के लोगों का आना जाना रहा। कई सामाजिक संस्थाओं व संगठनों ने धरना स्थल पर समर्थन पत्र सौंपकर समस्या के समाधान की मांग उठाई। श्री खाण्डल विप्र समाज के अध्यक्ष छगनलाल जोशी, मंत्री सत्यनारायण काछवाल, मदन काछवाल, घनश्याम शर्मा, मनोज जोशी ने धरना स्थल पर पंहुचकर अब्बास खान को समर्थन पत्र सौंपा। जगदम्बा नवयुवक मण्डल सेवा समिति भोपा के बास के पदाधिकारी राजकुमार फौजी, तुलसीराम कुमावत, निलेश, बंटी, हेमराज, राकेश, महावीर सेवदा ने भी धरना स्थल पर पंहुच कर लिखित में समर्थन पत्र सौंपा। इसी तरह से जन अधिकार सेना के नितेश शर्मा, उम्मेद सिंह, शंकरलाल भार्गव, निखिल अग्रवाल, देवी सिंह, हर्षित अग्रवाल, राजवीर सिंह मनाना, स्टूडेंट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के सुरेश डोडवाडिया, हीरालाल बिजारणिया, रणवीर चौधरी, रवि कुमार, निखिल, महिपाल, अजय, बिरमाराम ने भी पहुंचकर समर्थन पत्र सौंपकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।