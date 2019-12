जरूरतमंदों के लिए बनाया गया ‘रैन बसेरे’ को बना लिया आशियाना

कुचामनसिटी. Ran Basera made for the needy has been made home जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए स्टेशन रोड पर नली का बालाजी के पास बनाया गया ‘रैन बसेरे भवन’ को कुछ लोगों ने खुद का ‘बसेरा’ बना लिया। कुछ लोग खुद के मकान की तरह इस रैन बसेरे भवन को उपयोग में लेने लग गए। ताल्लुका विधिक सेवा समिति कुचामन सिटी के अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेन्द्रसिंह जाखड़ ने रैन बसेरे भवन का अचानक निरीक्षण किया तो इसका खुलासा हुआ।

Ran Basera made for the needy has been made home रैन बसेरे का प्रभावी संचालन के लिए न तो नगरपालिका कुचामन द्वारा कोई प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और न ही रैन बसरे के बाहर कोई साइन बोर्ड बोर्ड लगा हुआ था। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार के केयर टेकर एवं सुरक्षाकर्मी की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। रैन बसेरे में फस्र्ट एड बॉक्स की व्यवस्था भी नहीं कि गई थी। निरीक्षण के द्वारा विधिक सेवा के लिपिक कैलाश सैनी एवं न्यायालय के स्टेनो गजेन्द्रसिंह शेखावत भी साथ में रहे।

रैन बसेरा भवन में निकला बड़ा गड़बड़झाला

Ran Basera made for the needy has been made home नली का बालाजी में स्थित रैन बसेरा में निरीक्षण के दौरान बड़ा गड़बड़झाला निकला। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से चार जने नियमित रूप से रह रहे है। उन लोगों के गिले कपड़े भी सुखते ही मिले। एक युवक ने तो अपना खुद का कमरा भी बना रखा है। वह युवक इस कमरे में अध्यन भी कर रहा है। जब निरीक्षण करने न्यायिक मजिस्ट्रेट जाखड़ रैन बसेरा भवन में पहुंचे तो वहां पर नगरपालिका की ओर से कोई भी कार्मिक नहीं मिला। तथा रैन बसेरा का दरवाजा भी अन्दर से बंद मिला। जिसको खुलवाने पर एक लडक़े ने दरवाजा खोला। इसके काफी देर बाद नगरपालिका की ओर से नियुक्त एक लडक़ा उपस्थित हुआ। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पिछले कई दिनों से नियमित चार व्यक्ति रह रहे है। तथा रैन बसेरे के स्टोर रूम में नगरपालिका ने अपना सामान भर रखा था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जताई नाराजगी

न्यायिक मजिस्ट्रेट जाखड़ ने रैन बसेरे में नगरपालिका की ओर से नियुक्त कार्मिक को जमकर अव्यवस्था मिलने पर काफी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नियुक्त कार्मिक को कहा कि जिस रैन बसेरे का निर्माण जरूरतमंद को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसको उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जा रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जाखड़ ने कहा कि रैन बसेरा का उपयोग जनउपयोगी साबित नहीं हो रहा है।

आठ दिन पहले दिए थे निर्देश

ताल्लुका विधिक सेवा समिति कुचामन सिटी के अध्यक्ष जाखड़ ने आठ पहले ही नगरपालिका के ईओ श्रवण चौधरी को रैन बसेरा में उचित सुविधाओं के साथ रख-रखाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही रैन बसेरा का जरूरतमंद लोगों को फायदा दिलाने की बात कही। रैन बसेरा का प्रसार-प्रचार के भी निर्देश दिए गए। लेकिन ईओ चौधरी ने सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जाखड़ के आदेशों के पालना करने में कतई रूचि नहीं दिखाई।