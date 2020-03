कही निर्विरोध तो कही मतदान के जरिए हुआ उपसरपंच का चुनाव

Somewhere uncontested, Upsarpanch election was done through voting उपसरपंच के निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत को मतदान केंद्र बनाया गया। कहीं उपसरपंच के लिए मतदान तो कहीं उपसरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। ग्राम पंचायतों में पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में उपसरपंच का चुनाव संपन्न हुआ। इससे पहले रविवार को सरपंच पद का चुनाव होने के बाद सोमवार को नवनिर्वाचित सरपंचों का विजयी जुलूस निकाला गया। जगह-जगह सरपंचों का सम्मान किया गया। ग्रामीणों ने अपने गांव के मुखिया का सम्मान करने में काफी उत्साह देखा गया। पूरे दिन ग्रामीण अपनी-अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच को माला पहनाकर एवं मुंह मीठाकर जीत की बधाई देते रहे। जगह जगह निकाले गए जुलूस में ग्रामीण जश्न मना रहे थे। साथ ही चाय की थडिय़ों व सार्वजनिक स्थानों पर दिन भर हार-जीत की बांतें होती रही।

कुचामन पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में ये बने उपसरपंच

पंचायत उपसरपंच का नाम

अडक़सर नंद कंवर

आनंदपुरा रतनी देवी

भांवता अर्चना देवी

चांदपुरा गीता देवी

चारणवास मोतीराम

चावण्डिया सुखाराम

चितावा पुष्पा देवी

दीपपुरा राजेन्द्र कुमार

घाटवा सुरेंद्र सिंह

हिरानी जब्बर सिंह

हुडील करणसिंह

इण्डाली सिंगारी देवी

जिजोट गिरधारी लाल गुर्जर

जिलिया रामवत्तार

खारिया ईश्वर सिंह

खोरण्डी सुप्यारी

कुकनवाली जगदीश

लालास नोरती देवी

नालोट श्रवणराम

नंगवाड़ा महावीर प्रसाद

पांचवा जगदीश कुमावत

परेवड़ी परमेश्वरी देवी

प्रेमपुरा पतासी देवी

रूपपुरा किरण कंवर

सरगोठ मांगू राम

शिव भंवरा राम

टोडास हीरापुरी

उगरपुरा सायर राम

रसाल कैलाश बावरी

पलाड़ा खेमाराम कुमावत

जसराना जगदीश स्वामी