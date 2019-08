कुशीनगर सीएमआे से नाराज हुए कमिश्नर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दी थी चेतावनी, यह है मामला

पूर्वांचल से जेई/एईएस (JE/AES) के खात्मे को लेकर प्रशासनिक टाॅस्क फोर्स की लगातार निगरानी रह रही है। कमिश्नर ने बैठक कर प्रभावित गांवों के भ्रमण का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। साथ ही उस गांव में साफ-सफाई, फागिंग सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया। कमिश्नर जयंत नार्लिकर(Commissioner Jayant Narlikar) ने निर्देश दिया कि अधिकारी इसके लिए समन्वय स्थापित कर काम करें। कुशीनगर सीएमआे के कार्यों की समीक्षा करते हुए नाराजगी भी जतार्इ।

मंडलायुक्त जेई/एईएस टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह क्रियाशील हो तथा नियत समय से पहुंच कर मरीज को अस्पताल पहुंचायें ताकि मरीज का त्वरित इलाज हो सके। इलाज के अभाव में मृत्यु कदापि नही होनी चाहिए। (Commissioner warned no death due in lack of medical assistance or medicines)

उनको बताया गया कि मण्डल में 108 की 144 तथा 102 की 157 एम्बुलेंस क्रियाशील है।

मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि मंडल के कम से कम पचास गंदगी वाले इलाकों के तालाबों में गम्बूजिया मछली डाली जाए। बताया कि ढाई लाख जगहों पर गम्बूजिया मछली डालने के लिए मांग के अनुरुप उपलब्ध कराई गई है।

मुसहर बस्तियों के अलावा सामाजिक व आर्थिक रुप से पिछड़ी जातियों का भी विकास हो

आयुक्त ने कहा कि मुसहर बस्ती के साथ साथ सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों की सूची तैयार कर उनका समग्र विकास किया जाये। उन्होंने कहा कि भारत गांव में बसता है और गांव का विकास करके ही हम स्वस्थ एंव विकसित देश का निर्माण कर सकते है। उन्होंने कहा कि गरीबों का हित करना हम सबका दायित्व है उनका उत्थान करना हम सबकी प्राथमिकता है।

मण्डलायुक्त ने जेई/एईएस में जनपद कुशीनगर की प्रगति पर खिन्नता प्रकट करते हुए सीएमओ को प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने का आदेश दिया। कहा कि वह एईएस या जलजनित बीमारी वाले प्रभावित गांवों का निरीक्षण का आवश्यक खामियों को दुरुस्त कराएं। जलनिगम इन गांवों में इंडिया मार्का हैंडपंपों को ठीक करे। कहीं भी कोई दिक्कत भविष्य में न हो।

मण्डलायुक्त ने उप निदेशक पंचायती राज को निर्देश दिया कि गांव में स्प्रे मशीन के द्वारा शत प्रतिशत छिड़काव सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा सुअरबाड़ों को शहर के आबादी से दूर शिफ्ट करने के निर्देश दिये

