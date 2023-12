उसकी बहन से प्यार करता हूं, वह मेरी रील पर हंसता था....मैंने काट दिया उसका गला

कुशीनगरPublished: Dec 21, 2023 10:12:20 am Submitted by: anoop shukla

UP News : पुलिस ने जब सख्ती की तो हत्यारे ने स्वीकार कर लिया की हत्या उसने ही की है। उसने पुलिस को बताया कि मैं उसकी बहन से प्यार करता था। यह बात मुमताज को पता चल गई थी। उसने एक दिन अपनी बहन को पीट दिया। इसके बाद से वह मेरी बनाई हुई रील सभी को दिखाता और मेरा मजाक उड़ाता था।

I love his sister , he laugh on my reel : जिले में चार दिन पहले एक युवक की लाश मिली थी जिसका धड़ कहीं और था साथ ही सिर कुछ दूरी पर मिट्टी में गड़ा हुआ मिला। सिर कटी लाश मिलने पर क्षेत्र ने हड़कंप मच गया।इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें से दो नाबालिग हैं।