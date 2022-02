राष्ट्रीय किसान मंच ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में किसानों से की यह अपील

राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित ने कुशीनगर के फािजलनगर विधानसभा का दौरा किया व समाजवादी पार्टी के समर्थन में सम्मानित किसानों से अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 1,07,7000 किसान परिवारों के लिए भाजपा का कुशासन किसी डरावने स्वप्न से कम नहीं था।

राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित ने कुशीनगर के फािजलनगर विधानसभा का दौरा किया व समाजवादी पार्टी के समर्थन में सम्मानित किसानों से अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 1,07,7000 किसान परिवारों के लिए भाजपा का कुशासन किसी डरावने स्वप्न से कम नहीं था। 37 रुपये प्रतिदिन की आमदनी पर गुजारा करने वाला उत्तर प्रदेश का किसान भाई सीमावर्ती अन्य प्रदेशों की तुलना उच्च दर पर विद्युत प्राप्त करता है। पूस की ठार में योगी के साढ़ों से अपनी फसल बचाने के लिए उसे पूरी रात जागना पड़ता है।

Rashtriya Kisan Manch appeals to farmers in support of Samajwadi Party