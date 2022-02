शादी से कुछ दिन पहले लड़की ने की आत्महत्या, नीम के पेड़ पर प्रेमी संग लटका मिला शव

लखीमपुर खीरी जिले के थाना क्षेत्र के निजामपुर रामदास गांव में दो शव एक साथ पाए गए। शवों की पहचान प्रीतम उर्फ जग्गा और चांदनी के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के थाना क्षेत्र के निजामपुर रामदास गांव में दो शव एक साथ पाए गए। दोनों शव गांव के बाहर पेड़ पर लटकते हुए पाए गए हैं। शवों की पहचान प्रीतम उर्फ जग्गा और चांदनी के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया में यह बात सामने आई है कि चांदनी का घर के सामने रहने वाले प्रीतम से प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन घरवाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। इसलिए दोनों ने खुदकुशी कर ली।

Couple Body Found Hanging At a Tree Girl Was to be Married in Few Days