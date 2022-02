दुधवा में मसक्कली के नामकरण पर शानदार पार्टी, हाथियों ने उड़ाई दावत

दुधवा में कर्नाटक से लाई गई हथिनी टेरेसा की बच्ची का नामकरण पार्क प्रशासन के अफसरों ने कर दिया है। टेरेसा की बच्ची को 'मसक्कली' नाम दिया गया है। उसके नामकरण और पहली वर्षगांठ पर हाथियों ने जमकर दावत उड़ाई।

दुधवा में कर्नाटक से लाई गई हथिनी टेरेसा की बच्ची का नामकरण पार्क प्रशासन के अफसरों ने कर दिया है। टेरेसा की बच्ची को 'मसक्कली' नाम दिया गया है। उसके नामकरण और पहली वर्षगांठ पर हाथियों ने जमकर दावत उड़ाई। दुधवा के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक कहते हैं कि चार वर्ष पहले कर्नाटक के बांदीपोर पार्क से 10 हाथियों को दुधवा लाया गया था। उनमें से टेरेसा नामक हथिनी ने सालभर पहले बच्चे को जन्म दिया था। उसका नामकरण उस समय न करके उसने नाम के लिए ऑनलाइन सुझाव मांगा गया था। इंटरनेट मीडिया पर 200 से ज्यादा नाम सुझाए गए थे। लेकिन सबकी सहमति मसक्कली नाम पर बनी। कमेटी को मसक्कली नाम सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इसलिए हमने उसे यह नाम दे दिया।

Elephant Feast on Naming of Baby Masakkali in Dudhwa National Park