आखिरकार दुधवा की खुली वादियों में पहुंचा मिट्ठू, हत्या के आरोप में डेढ़ साल से काट रहा था सजा

Elephant Mitthu Released and Sent To Dudhwa Tiger Reserve- एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत डेढ़ साल से ज्यादा समय से बेड़ियों में बंध कर सजा काट रहे हाथी मिट्ठू को बनारस के रामनगर से सकुशल दुधवा टाइगर रिजर्व लाया गया है।