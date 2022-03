बाघ के हमले में एक की मौत, पिछले 6 महीने में बढ़े Tiger और तेंदुए से जुड़े केस

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा बफर जोन में जंगलों की मैलानी रेंज में बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के इस हमले में 61 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक संजय पाठक ने कहा कि मृतक की पहचान पर्वतपुर गांव के शराफत के रूप में हुई है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में "शनिवार शाम को उसका शव जंगल के अंदर से बरामद किया गया। उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि वह शुक्रवार को जंगल में मवेशी चराने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। परिवार ने शराफत की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला।"कुछ स्थानीय लोगों ने शनिवार को मृतक पीड़ित के शरीर को देखा और उसके परिवार को सूचित किया।

File Photo of Tiger Attack in Up