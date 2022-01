लखीमपुर खीरी कांड में दूसरी चार्जशीट दाखिल, चार किसानों को बनाया आरोपी, तीन को राहत

उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। गिरफ्तार किए गए सात आरोपी किसानों में से पुलिस ने चार आरोपी विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। दूसरी चार्जशीत सुमित जायसवाल ने दर्ज कराई है। चार्जशीट में सात किसानों के खिलाफ एक ड्राइवर और दो बीजेपी नेताओं की हत्या का आरोप लगाया था। गिरफ्तार किए गए सात आरोपी किसानों में से पुलिस ने चार आरोपी विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) एसपी यादव ने कहा कि तीन व्यक्तियों रणजीत सिंह, सोनू उर्फ कंवलजीत सिंह और अवतार सिंह के संबंध में अंतिम रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 169 (सबूत की कमी होने पर रिहाई) के तहत प्रस्तुत की गई है उनकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

