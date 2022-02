लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र जेल से रिहा, मीडिया को चकमा देकर पीछे के दरवाजे से निकला

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू को मंगलवार की शाम चार महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद रिहाई मिल गई। रिहाई के आदेश प्राप्त होने के बाद जमानती कार्यवाही के तौर पर जेल प्रशासन देर शाम आशीष मिश्र मोनू को तीन-तीन लाख के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू को मंगलवार की शाम चार महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद रिहाई मिल गई। रिहाई के आदेश प्राप्त होने के बाद जमानती कार्यवाही के तौर पर जेल प्रशासन देर शाम आशीष मिश्र मोनू को तीन-तीन लाख के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। आशीष को मुख्य गेट की जगह पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। इस दौरान मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन सवालों का जवाब दिए बिना वह कार में बैठ कर निकल गए।

