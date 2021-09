UP Weather: पूरे महीने मेहरबान रहेगा मानसून, चक्रवाती हवाओं के असर से होगी बारिश

UP Weather Heavy Rain Thunderstorm Monsoon in September- प्रदेश में मौसम (UP Weather) लगातार बदल रहा है। बुधवार को चिपचिपाती गर्मी के बाद गुरुवार को पूरे दिन की बारिश ने राहत दी है।