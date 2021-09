आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो की मौत तीन गंभीर रूप से घायल, 13 बकरियां भी झुलसी

2 killed 3 seriously injured 13 goats also scorched due to lightining- जनपद में मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। अलग-अलग स्थानों पर खराब मौसम के चलते गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला और एक किशोरी की मौत हो गई। पहली घटना थाना बानपुर अन्तर्गत ग्राम दैलवारा की है।