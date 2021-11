अखिलेश यादव 20 नवंबर को जनपद पहुंचकर करेंगे राजा खेतसिंह जी की मूर्ति का अनावरण

Akhilesh Yadav will unveil statue of Raja Khet Singh on 20 November- आगामी 20 नवंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जनपद पहुंचेंगे व राजा खेत सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यों की समीक्षा जनता के बीच की गई जो पिछले 4 साल 6 माह की समीक्षा है।