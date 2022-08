शादी की जिद पर टावर पर चढ़ा प्रेमी, जैसे ही उतरा फिर जीजा चढ़ गए, जानें क्यों

प्रेम प्रसंग के अनेक किस्से तो आपने खूब सुने होंगे लेकिन ललितपुर जैसा वाक्या शायद ही देखा या सुना होगा। ललितपुर में जीजा-साले ने टावर पर ढ़कर हाईवोल्टेज ड्रामा किया। पहले युवक प्रेमिका से शादी की जिद लिए 50 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका के पहुंचने पर वह नीचे ऊतर गया। इसके बाद शादी के विरोध में जीजा भी उसी टावर पर चढ़ गया।

कोतवाली तालबेहट क्षेत्र के ग्राम कडेसरा कलां में शनिवार को 22 वर्षीय अरविंद गांव के 50 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने कूदने की धमकी। प्रेमी ने कहा, "मेरी प्रेमिका से मेरी शादी करवा दो नहीं तो यहीं से कूदकर जान दे दूंगा। जीजा प्रेमिका से शादी नहीं करने दे रहे हैं।'' उसने आरोप लगाया कि जीजा उसकी प्रेमिका को बेल्टों से पीटते हैं। उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया है। इस बात की सूचना मिलने पर ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंच गए। पुलिस व ग्रामीणों ने शादी की बात कही करीब एक घंटे बाद प्रेमी टावर से नीचे उतर आया।

Boyfriend And Brother in law of Girl Climbed Mobile tower in lalitpur