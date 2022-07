5.75 लाख बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने का अभियान शुरू

बुधवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) पर जिलाधिकारी आलोक सिंह ने मार्डन पब्लिक स्कूल में बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह दवा 1 वर्ष से 19 वर्ष उम्र तक के सभी लोगों को खानी है।

जिले में बुधवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) पर जिलाधिकारी आलोक सिंह ने मार्डन पब्लिक स्कूल में बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह दवा 1 वर्ष से 19 वर्ष उम्र तक के सभी लोगों को खानी है। जिलाधिकारी ने कहा कि पेट के कृमि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधक हैं, इसलिए पेट के कृमि की दवा खिलाई जा रही है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वह खुद खाए और अपने भाई बहन को दवा खाने के लिए कहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा अजय भाले ने बताया कि जिले में 5.75 लाख बच्चों और किशोरों को कृमि मुक्ति की दवा यानि पेट से कीड़े निकालने की दवा खिलाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों और पंजीकृत स्कूलों, ईंट भट्ठों पर कार्य करने वाले श्रमिकों और घुमन्तू लोगों को दवा खिलाई जा रही है।

Campaign to feed Deworming Medicine to Lakhs of Children started in Lalitpur