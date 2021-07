लव मैरिज के बाद प्रेमी जोड़े ने पुलिस से मांगी सुरक्षा की मदद, अपशब्द कहकर दंपत्ति को थाने से बाहर कर दिया

Couple who did love marriage asked for help from police- उदयपुरा निवासी गरिमा राजा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देती हुए अवगत कराया कि वह बालिग है और उसने करीब छह माह पूर्व अपने ही गांव के नातीराजा परमार से भागकर शादी कर ली। शादी के बाद वह अपने घर ससुराल वापस आ गई और परिवार के साथ रहने लगी।