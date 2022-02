खेतों में फेंकी जा रही बजाज पावर प्लांट की राख से बर्बाद हो रही फसलें, परेशान किसानों ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

पीड़ित किसान मेघराज ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराते हुए बताया कि इलाके में संचालित बजाज पावर प्लांट की राख को उसके खेत में और उसके आसपास लगातार फेंकी जा रही है।

ललितपुर के थाना बानपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उदयपुरा में किसान पावर प्लांट से निकली राख से परेशान हैं। पीड़ित किसान मेघराज ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराते हुए बताया कि इलाके में संचालित बजाज पावर प्लांट की राख को उसके खेत में और उसके आसपास लगातार फेंकी जा रही है। जिस कारण खेतों में बोई हुई फसलें लगातार चौपट हो रही हैं। उसने कई बार इस मामले की शिकायत की लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित मेघराज के पुत्र नीरज का आरोप है कि इलाके में संचालक बजाज पावर प्लांट द्वारा निकली हुई राख को ठेकेदारों के माध्यम ट्रकों के में भरकर उसके खेत की मिट्टी खोदकर उसमें डाली जा रही है और मशीनों के माध्यम से फैलाई जा रही है जो हवा और पानी के साथ उड़ कर उनकी फसल में पहुंच गई है जिस कारण उनकी क्षेत्र में बोली हुई फसलें चौपट हो चुकीं हैं।

