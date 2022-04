सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में पर्यटन स्थल पर मारपीट, पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

ललितपुर जिले की हृदय स्थली में शहरवासियों की आस्था स्थली सुमेरा तालाब पर जब शहरी क्षेत्र का एक निवासी मंदिर के दर्शनार्थ और घूमने फिरने के लिए आया हुआ था। वहां कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और दोनो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घ

जिले की हृदय स्थली में शहरवासियों की आस्था स्थली सुमेरा तालाब पर जब शहरी क्षेत्र का एक निवासी मंदिर के दर्शनार्थ और घूमने फिरने के लिए आया हुआ था। वहां कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और दोनो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना के संबंध में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

Due to lack of security arrangements at tourist place