ललितपुर के खेत में करंट आने से किसान की मौत, बिजली विभाग पर कार्यवाई और मुआवजे की मांग

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में चारा काटते समय अचानक हंसिया में करंट आने से किसान को एडमिट कराया गया था। जिससे इलाज के दौरान परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। वहीं किसान के मृत्यु के बाद से ही परिजनों ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग उठाई है। साथ ही बिजली विभाग से जुड़े लोगों पर इसकी कार्यवाई की मांग उठाई है।

Updated: May 25, 2022 07:26:44 pm

उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में खेती के दौरान उतरे करंट से किसान की मौत हो गई है। अपने खेत में चारा काटते समय किसान अचानक विद्युत प्रवाह की चपेट में आ कर झुलस गया। इस बात की खबर जब उसके परिजनों को हुई, तब उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य लाया गया। जहां पर तैनात डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत से उसके परिवार में कोहराम की स्थिति उत्पन्न हो गई।

