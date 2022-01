ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पर किसानों ने की मुआवजे की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन

जनपद में पिछले तीन चार दिनों से लगातार हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह तो तेज हवा व बारिश से फसल बर्बाद हो चुकी है तो कई जगह ओलावृष्टि होने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है।

ललितपुर. जनपद में पिछले तीन चार दिनों से लगातार हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह तो तेज हवा व बारिश से फसल बर्बाद हो चुकी है तो कई जगह ओलावृष्टि होने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इलाके के किसानों ने अपनी खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए हुंकार भरी और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई करते हुए तत्काल मुआवजा दिलाए जाने की मांग उठाई। इस दौरान कांग्रेस भाजपा और सपा के कई नेता उनके साथ दिखाई दिए।

Farmers along with Bharatiya Kisan Union presented a memorandum to DM