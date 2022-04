दारू पार्टी के दौरान परिजनों के साथ गाली गलौज और मारपीट, गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद

सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चमरौआ में आपराधिक प्रवृत्ति के रहीश यादव राजवंत के साथ विक्रम यादव ने दारू पार्टी के दौरान चार पहिया वाहन बीच रास्ते में खड़ा करके रास्ता बंद कर दिया था। दबंगों की इस हरकत पर जब गांव के ही संजू और उमा शंकर ने आपत्ति जताते हुए वाहन को हटाने का आग्रह किया तब उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चमरौआ में आपराधिक प्रवृत्ति के रहीश यादव राजवंत के साथ विक्रम यादव ने दारू पार्टी के दौरान चार पहिया वाहन बीच रास्ते में खड़ा करके रास्ता बंद कर दिया था। दबंगों की इस हरकत पर जब गांव के ही संजू और उमा शंकर ने आपत्ति जताते हुए वाहन को हटाने का आग्रह किया तब उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही परिवार की महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हुए उनके अंग वस्त्र भी फाड़ दिए।

Fight Among People over Parking of Vehicle