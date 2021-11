बुंदेलखंड की पावन धरा पर धीरे-धीरे फिल्म इंडस्टी के लिए शूटिंग के लिहाज से पसंदीदा जगह बनती जा रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र के रहने वाले शॉर्ट फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश कुमार सोनी व जनपद ललितपुर निवासी फिल्म अभिनेता अशोक देवलिया बुंदेलखंड क्षेत्र के कई स्थानों पर अपनी नई फिल्म की 'पकड़ शूटिंग करेंगे। इसमें बुंदेलखंडी कलाकारों को भी मौका मिलेगा।

Film Pakad Will be Shot in Lalitpur