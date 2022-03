ललितपुर में भाजपा पार्षद सहित आधा दर्जन से अधिक पर FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भाजपा पार्षद समेत कई अन्य लोगों पर बड़े स्तर पर एफ़आईआर दर्ज हुई है।

जहां एक और प्रदेश की भाजपा में हुई योगी सरकार सदन कानून व्यवस्था बनाकर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिला रही है तो वहीं दूसरी ओर उसी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपने ही क्षेत्र में गुंडागर्दी का नजारा पेश कर योगी सरकार को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में आपसी रंजिश के चलते भाजपा पार्षद ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ विपक्षी के घर में घुसकर उस पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया जिसमें कई लोग रक्त रंजित हुए ।

Symbolic Photo of Lalitpur Junction to show Incident of City