ललितपुर के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर तलवार से किया जानलेवा हमला

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में दबंगों की दबंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिसमें कई बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी अब घर में घुसकर तलवार से हमला कर दिया।

ललितपुर में दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर तलवारों से हमला कर दिया। जिसमें विपक्षी परिजनों के दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया । उक्त घटना के संबंध में पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग उठाई । गौरतलब है कि नामजद आरोपियों से पीड़ित का 3 दिन पहले विवाद हुआ था, जिस के संबंध में पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी थी और पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही ना होने से उनके हौसले बुलंद हो गए तथा उन्होंने बदला लेने के लिए एक बार फिर पीड़ित परिवार पर हमला बोल दिया था।

Symbolic Photo to show Video of Dispute in Lalitpur