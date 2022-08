रानी लक्ष्मीबाई बांध पर सेल्फी लेते समय पानी में गिरी लड़की, गोताखोरों ने खोजा

मध्यप्रदेश के ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बरसात के कारण जनपद के कई बांध उफान पर हैं। और इसी कारण कई बांधों के गेटों को खुलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिसे देखने के लिए लगातार सैलानी उमड़ रहे हैं और बांध के पास खड़े होकर अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं । ऐसे ही एक मामले में बांध का पानी देखने गए एक परिवार की किशोरी जब बांध के गेटों के पास खड़े होकर सेल्फी लेने का प्रयास कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और असंतुलित होकर वह बांध के पानी में जा गिरी ।

लड़की के पानी में गिरने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में बाँध का फाटक बंद करवाया गया. जिससे ढूंढने के लिए गोताखोर लगाए गए हैं , लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने करीब तीन घंटे के प्रयास के बाद राजघाट चंदेरी पुल के पास थी किशोरी को बरामद कर लिया, जिला चिकित्सालय ले आए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने बांध की सुरक्षा के लिए लगाई गई पुलिस की ड्यूटी की भी पोल खोल कर रख दी है।

Symbolic Image of Girl Fell in Dam during Selfi