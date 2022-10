हर घर नल योजना में जुड़ गए पिछड़े गाँव, बुंदेलखंड में पानी की किल्लत दूर करने का प्रयास

उत्तर प्रदेश में हर घर तक जल पहुंचाने के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत सरकार तेजी से कर रही है। अब इसके दायरे में ऐसे गांवों को भी लाया जा रहा है, जो पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। इसमें बुंदेलखंड से जुड़े हुए जिले प्रमुख तौर पर इस योजना से जोड़े जा रहे हैं।

बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले ललितपुर जिले में इस योजना को क्रमानुसार बढ़ाया जा रहा है। जिसमें दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0/नोडल अधिकारी जनपद शशिभूषण लाल सुशील ने योजना की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा करते हुए शनिवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम गनगौरा रोपवनी पहुंचकर वृक्षोपण के दौरान लगाये गए पौधों का सत्यापन किया। मौके पर डीएफओ दीक्षा भण्डारी ने बताया कि यहां 10 हजार पौधे रोपित किये गए हैं, साथ ही 04 हजार बोना नाली बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि यह जिला पूर्व से ही प्राकृतिक सम्पदा से समृद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि शासन के निर्देशानुसार वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने हेतु वन विभाग से एनओसी लेनी होती है। मौके पर आयुक्त महोदय ने वृक्षारोपण जर्नल का अवलोकन किया, साथ ही वृक्षारोपण के तहत लगाये गए पौधों का सत्यापन कराने के निर्देश दिये।

Officers in lalitpur During visit of Har Ghar Nal Yojana