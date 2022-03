लड़की की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले जीजा को आजीवन कारावास, जज बोले- ऐसे अपराधी को बख्शा नहीं जा सकता

आरोपी जीजा ने सात वर्ष पहले अपने ससुर की हत्या की थी जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। छोटी बेटी ने जीजा के खिलाफ गवाही देने गई तो रास्ते में कुल्हाड़ी से वार कर उसकी भी हत्या कर दी।

किसान परिवार के एक दामाद का कहर परिवार पर इस कदर टूटा कि परिवार बिखर कर रह गया, वहीं न्यायालय ने हत्यारे जीजा को ससुर और उनकी बेटी की हत्या का अपराधी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आरोपी जीजा ने सात वर्ष पहले अपने ससुर की हत्या की थी जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। छोटी बेटी ने जीजा के खिलाफ गवाही देने गई तो रास्ते में कुल्हाड़ी से वार कर उसकी भी हत्या कर दी। दरअसल, इंदल नामक व्यक्ति ने जमीनी विवाद के चलते 2015 में अपने ससुर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था पर मामला न्यायालय में लंबित चल रहा था।

Life Imprisonment to Man Accused of Killing inlaws in Heinous Crime