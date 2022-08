सिरफिरे आशिक ने पति और भाई के सामने प्रेमिका के साथ किया ऐसा, पुलिस भी हैरान

एक तरफा प्यार में प्रेमी ने प्रेमिका के पति और भाई के सामने ही ऐसा काम किया, कि सभी हैरानी में पड़ गए।

आपसी प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी ने प्रेमिका को लेकर कुएं में कूद कर जान देने का प्रयास किया। हादसे में प्रेमिका की जान पानी में डूब जाने की वजह से हो गई जबकि प्रेमी बच गया। घटना के संबंध में मृतका के भाई मंगल सहरिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जखोरा पुलिस ने आरोपी प्रेमी संदीप ठाकुर के खिलाफ धारा 304 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में मामला पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया है।

