हाईटेंशन लाइन के तार टूटने से कई मवेशियों की मौत, विद्युत विभाग पर ग्रामीणों ने लगाया बड़ा आरोप

Published: March 04, 2022 11:39:36 am

गांव में जर्जर अवस्था में पड़ी विद्युत लाइन का तार अचानक टूट कर बंधे मवेशियों पर आ गिरा। इसकी चपेट में आने से चार मवेशियों की मौत हो गई। कई गंभीर रूप से भी झुलस गए। मवेशियों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाई और और मुआवजा दिलाए जाने की मांग भी की है। दरअसल, तहसील महरौनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पथराई में जर्जर हाईटेंशन विद्युत लाइन का तार अचानक टूट कर जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरे विद्युत हाईटेंशन लाइन के तार की चपेट में आने से उसके नीचे खड़े चार दुधारू गायों की मौत हो गई तो कई।

Many Cattles Death Due to Breaking of High Tension Line