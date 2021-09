लगातार बारिश से नुकसान, फल-सब्जी के साथ धान, गोभी और गन्ना किसानों की बढ़ी मुश्किलें

Many Crops Damaged due to Continuous Heavy Rain in UP- बीते दिनों लगातार हुई बारिश (Heavy Rain) ने आम जन को गर्मी से राहत दी तो वहीं किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान केला, पपीता, गोभी, खीरा, लौकी तोरई, मिर्च आदि फसलों को हुआ है।