फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर रजिस्ट्री के आरोप में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज

Many people booked for registration of fake certificates- सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरारी निवासी रेखा पत्नी रामगोपाल ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि संतोष नामक व्यक्ति ने सदर तहसील में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों से मिलकर एक षड्यंत्र रचा और फर्जी तरीके से उसका एक फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करा लिया।