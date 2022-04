पेपर खराब जाने पर नाबालिग छात्र ने किया जहर का सेवन, मौत

सूबे में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी परीक्षा आयोजन किया गया जिसमें एक पेपर खराब होने पर छात्र ने खुदकुशी कर ली। छात्रा को अस्पताल भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सूबे में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी परीक्षा आयोजन किया गया जिसमें एक पेपर खराब होने पर छात्र ने खुदकुशी कर ली। छात्रा को अस्पताल भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

Minor Student Death after Suicide Attempt for Paper Gone Bad