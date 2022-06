लड़कियों से छेड़खानी करना पड़ गया महंगा, चप्पल से पिटाई का Video वायरल

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लड़की से छेड़छाड़ करना एक लड़के को बहुत भारी पड़ गया। जिसके बाद भीड़ के सामने ही लड़की ने उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी।

ललितपुर शहरी क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाली एक मनचले को कुछ महिलाओं ने शहर के पॉश इलाके में दबोच लिया और उसके साथ जमकर मारपीट करने पर उतारू हो गई। जब एक किशोरी और कुछ महिलाएं उसके साथ मारपीट करने लगे तब वहां पर लोगों का मजमा लग गया और कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया । मामले की जानकारी करने पर पता चला कि वक्त मनचला अपने ही इलाके की किशोरियों और महिलाओं की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर उनसे अश्लीलता पूर्ण बातें करने का प्रयास करता था जिससे वह आक्रोशित थी। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेल्बे स्टेशन का है।

Girl Beaten up To boy in Lalitpur Symbollic Photo