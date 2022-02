6 साल की बेटी के साथ गहरे कुएं में गिरी मां, महिला की मौत, जिंदा बाहर निकली बच्ची

35 वर्षीय मुकेश वंशकार की पत्नी शशि अपनी छह साल की बच्ची के साथ मवेशियों के लिए चारा लेने खेत में गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस बीच राहगीरों को किसी कुएं से बच्ची के रोने की आवाज आई। जब वह कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि बच्ची रो रही है और उसकी मृतक मां का शव वहां पड़ा है।

बार थाना क्षेत्र में एक महिला का शव कुएं से बरामद किया है। महिला के साथ उसकी छह वर्षीय बेटी भी थी। लेकिन कुदरत का करिश्मा रहा कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ। जब आसपास के लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसे बाहर निकाला। बच्ची पाइप के सहारे कुएं में लटकी हुई थी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मां का शव कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने प्रथम दृष्यता में मामला आत्महत्या का बताया है। मामला सेमरा डांग का है। 35 वर्षीय मुकेश वंशकार की पत्नी शशि अपनी छह साल की बच्ची के साथ मवेशियों के लिए चारा लेने खेत में गई थी। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस बीच राहगीरों को किसी कुएं से बच्ची के रोने की आवाज आई। जब वह कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि बच्ची रो रही है और उसकी मृतक मां का शव वहां पड़ा है। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी।

Mother Fell in Well with 6 Year Old Girl only Daughter came out Alive