70 वर्षों के अधूरे सपने आज साकार हो रहे हैं- सांसद अनुराग शर्मा

ललितपुर. सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने पूर्व में ललितपुर की जनता से वादा किया था कि वह आजादी के पूर्व बनाए गए इस पुल के चौड़ीकरण का कार्य अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले जरूर कराएंगे। आवागमन में जनता को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए इस पुल के बनाये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही थी। लोकनिर्माण विभाग प्रांतीय खण्ड द्वारा आयोजित भूमि पूजन के लिए आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा ने कहा जो विकास कार्य पिछले 70 वर्षों में कल्पना मात्र थे पर आज वो साकार हो गए हैं। जिनमे केन बेतवा लिंक, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, आयुष्मान हॉस्पिटल, जनपद में सड़कों का जल, हर घर पेयजल व्यवस्था आदि ऐसे कार्य है जो जनहितकारी है और इन्हें पूरा करने के लिए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का हृदय से धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन ने कहा चहुंमुखी विकास के कार्य भाजपा के शासनकाल में ही सम्भव है।

MP Anurag Sharma said Unfulfilled dreams of 70 years are coming true