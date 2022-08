पेंट्री कर्मियों ने यात्री को चलती ट्रेन से फेंका, पानी की बोतल महंगी देने पर हुआ विवाद कि...

UP News: रविवार को ट्रेन में सफर के दौरान पेंट्री कर्मियों ने एक युवक को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मामूली बात में विवाद बढ़ गया।

गोरखपुर से यशवंतपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 12591 में झांसी से सवार युवक का पानी की महंगी बोतल को लेकर पेट्रीकार कर्मी से हुआ विवाद गुटखे के थूंक की छीटें पड़ने से बढ़ गया। पेंट्रीकार कर्मी ने साथियों को बुलाकर यात्री को बुरी तरह पीटा। ललितपुर रेलवे स्टेशन निकलने पर उसको जीरोंन के पास चलती ट्रेन से फेंक दिया। घायल को जिला चिकित्सालय से झांसी रेफर कर दिया गया।

Pantry workers threw the passenger from the moving train due to expensive water bottle