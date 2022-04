प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, औने-पौने दाम पर बिक रहीं ड्रेस और किताबें, बिल मांगने पर अभिभावकों से अभद्र व्यवनहार

योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इसी तर्ज पर हर वर्ष की तरह इस वरष भी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दुकानदार के यहां से स्कूल की कॉपी किताबें और ड्रेस नहीं बेची जाएगी।

योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इसी तर्ज पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दुकानदार के यहां से स्कूल की कॉपी किताबें और ड्रेस नहीं बेची जाएगी। निर्देश दिया गया है कि संचालित दुकानों पर वह किताबें और ड्रेस मिलनी चाहिए जो स्कूल में चलाई जा रही हैं। मगर प्राइवेट स्कूलों द्वारा चिन्हित की गई एक ही दुकान से ड्रेस और किताबें कॉपियों की सप्लाई करवाई जा रही है, जो औने पौने दाम पर उसे बेच रहे हैं। जो किताबें विद्यार्थियों को दी जा रही हैं, वह एनसीईआरटी की किताबों से लगभग 10 गुना अधिक महंगी हैं।

Parents Forced to Buy School Books and Dress from 1 shop at Wrong Rate